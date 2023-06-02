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Spor
AA 02.06.2023 10:59

Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak
[Fotograf: AA]

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Omar Colley cezalı, Onur Bulut sakat

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Kasımpaşa, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor

Ligin son 3 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

Kasımpaşa'da 1 oyuncu kadro dışı, 3 oyuncu sakat 

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

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