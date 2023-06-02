Parçalı Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.06.2023 10:52

Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya'da düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 3 Haziran Cumartesi TSİ 17.00'de yarış ise 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 93

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69

5. George Russell (Büyük Britanya): 50

Takımlar

1. Red Bull: 249

2. Aston Martin: 120

3. Mercedes: 119

4. Ferrari: 90

5. Alpine: 35

ETİKETLER
Barcelona Formula 1 İspanya
Sıradaki Haber
Süper Lig'de 37. haftanın perdesi açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Almanya'da polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı
12:03
Almanya'da hükümetten memnuniyet oranında rekor düşüş
12:01
Afganistan'da yılbaşından bu yana 4'üncü çocuk felci vakası tespit edildi
11:40
AB'den Rusya'ya "Ukraynalı çocukları iade etmesi" çağrısı
11:30
TBMM'ye ziyaretçi yasağı
11:32
Deprem bölgesinden 67 bin öğrenci 71 ilde LGS'ye girecek
Siirt'te yapılan hastane deprem izolatörleriyle donatılacak
Siirt'te yapılan hastane deprem izolatörleriyle donatılacak
FOTO FOKUS
GPS'i takip eden araç denize düştü
GPS'i takip eden araç denize düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ