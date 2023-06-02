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Spor
AA 02.06.2023 10:38

Süper Lig'de 37. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi 3 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Süper Lig'de 37. haftanın perdesi açılıyor

Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilediği ligde bu haftaki 7 müsabakanın 6'sı 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Demir Grup Sivasspor, 37. haftayı bay geçecek. Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor ise rakipleri Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor'un ardından küme düşecek ikinci ve son takım 3 Haziran Cumartesi günü belli olabilir. Hanesine yazdırdığı 34 puanla 16. sırada yer alan Bitexen Giresunspor ile elde ettiği 35 puanla 15. basamakta bulunan İstanbulspor arasında kümede kalma mücadelesi yaşanıyor.

İstanbulspor, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle bu hafta hükmen galip ilan edilecek ve puanını 38'e çıkaracak. Giresunspor ise Ümraniyespor'a mağlup olması halinde lige veda edecek. Bu karşılaşmanın berabere ya da Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise kümede kalma mücadelesi son haftaya taşınacak. İstanbulspor ile Bitexen Giresunspor arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

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