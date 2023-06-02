Spor
AA
02.06.2023 11:24
A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da 2 hazırlık karşılaşmasına çıkacak
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım, İspanya’da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılıyor.
[DepoPhotos]
Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
2 Haziran Cuma:
Türkiye-İspanya
3 Haziran Cumartesi:
Türkiye-Belçika