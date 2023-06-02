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Spor
AA 02.06.2023 11:24

A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da 2 hazırlık karşılaşmasına çıkacak

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım, İspanya’da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da 2 hazırlık karşılaşmasına çıkacak
[DepoPhotos]

Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

2 Haziran Cuma:

Türkiye-İspanya

3 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Belçika

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İspanya A Milli Basketbol Takımı Basketbol Belçika
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