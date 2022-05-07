Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iddialı triatletlerinin katıldığı Ironman 140.6'da Türkiye'yi milli sporcu Ruso Yakimoviç temsil etti.

Toplam 9 saat 23 dakikalık sürede yarışı tamamlayan milli sporcu yaş grubunda ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Ruso Yakimoviç zorlu bir yarışta mücadele ettiğini belirtti.

"Bu mesafeyi bitirmek böylesi bir dereceyle oynayabilmek kolay değil. Bunu başarabilmek benim en büyük motivasyonum. 20 haftada verilen özveri ve fedakarlıkların sonucunu iyi bir şekilde almak beni mutlu etti."

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yapılan ve dünyanın en iddialı triatletlerinin katıldığı Ironman 140.6'da ülkemizi temsil eden Ruso Yakimoviç, yaş grubunda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.