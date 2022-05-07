Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Müsabakanın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru değiştiremedi. Ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar pozisyon üretmekte zorlanırken, Medipol Başakşehir üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi.

Sol kanatta Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet ile etkili olan ev sahibi takım, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi. Son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis ile pozisyona giren Galatasaray, golü bulamadı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 48'e çıkardı ve 13. sırada kaldı. Avrupa kupaları için mücadele eden Medipol Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray'dan üst üste puan kaybı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan kaybetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Başakşehir'e 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, son yılların formda takımı Medipol Başakşehir'e 5 maçtır yenilmiyor.

Turuncu-lacivertliler karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray, deplasmanda rakibine karşı son 4 maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Mustafa Muhammed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Babel'in sağdan ortaladığı top arka direkteki Berkan Kutlu'da kaldı. Bu oyuncunun düzelttikten sonra yaptığı vuruşta araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

11. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içine giren Trezeguet'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Berkay Özcan'ın çıkardığı sert şutta kaleci Muslera direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasına hareketlenen Guldbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top yavaş gitti ve kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Deniz'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Berkay Özcan'ın kafayla vurduğu top, uzak direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, kaleci Muslera uçarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada soldan ceza sahasına giren Trezeguet dar açıdan şutunu çekti, ancak top uzak direğin dibinden auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

67. dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahasının ters kanadında topu alan Trezeguet önünü açtıktan sonra şutunu çekti. Önce kaleci Muslera, ardından da savunmadaki Nelsson'un müdahalesiyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesi önlendi.

69. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.

77. dakikada sağdan ceza sahasına giren Guldbrandsen'in sert şutunda, Muslera topu güçlükle kornere yumrukladı.

89. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

90+3. dakikada yaklaşık 1 dakika önce oyuna giren Barış Alper Yılmaz, sol kanatta topla buluştuktan sonra şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

90+4. dakikada rakip ceza alanı civarında iyi paslaşan Galatasaray'da top son olarak ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Van Aanholt'ta kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Altıpasa düşen topu takip eden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus son düdüğü çaldı ve maç golsüz eşitlikle bitti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+2 Aleksic), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 79 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 79 Serdar Gürler), Trezeguet, Guldbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Halil Dervişoğlu), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 68 Pulgar), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Gomis)