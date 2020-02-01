Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020'ye Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ana tablo galibiyetiyle başlayan ve son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen 24 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, 46 bin dolar ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nda adını son dörde yazdırdı.

Çeyrek finalde Çek Vit Kopriva ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 4 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. Cem, 7 kez servis kırdığı ve 14 ace kaydettiği maçta rakibini 6-2, 6-7, 6-1'lik setlerle geçti.

Milli tenisçi yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile eşleşti.

Milli tenisçi Atakan Karahan, Fransa'da yarı finale yükseldi

Avrupa klasmanının 14 yaş kategorisinde birinci olan Atakan Karahan, Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Les Petits As'ta sırasıyla Ukrayna, Bulgaristan ve Amerikalı rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde, Hırvat rakibi Fran Rakonic'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını son dörde yazdırdı.

Atakan Karahan, Les Petits As'ta bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu. 14 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile karşılaşacak.