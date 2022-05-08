Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, finalde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin en yüksek seviyedeki şampiyonluğuna ulaştı.
Bastad W25 şampiyonu @ipekozz9 #OzEffect pic.twitter.com/lNCeZ1BzgK— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) May 8, 2022
Etiketler: İsveç
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