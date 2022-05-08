Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu.

Medical Park Stadyumu’nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girdi.

Şampiyonluk coşkusunu sahada kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu.

Abdülkadir Ömür’ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.

''Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım''

Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, ''Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Ağabey nefes alamıyorum dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni'' dedi.