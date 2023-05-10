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Spor
AA 10.05.2023 14:12

Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'na İzmir'de hazırlanıyor

Türkiye Tekvando Erkek Milli Takımı, Dünya Tekvando Şampiyonası'nın hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.

Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'na İzmir'de hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Fransa ve Slovenya milli takımları da İzmir'de Türkiye ile ortak kamp gerçekleştiriyor.

Kampı ziyaret eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, teknik direktör Servet Tazegül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahin, milli takıma başarılar diledi.

"Sporcularımız çok iyi çalışıyor. Başlarında tekvandonun efsanesi Servet Tazegül var. Kendisinin tecrübelerinden faydalanıyorlar. Bu ortamda Fransa ve Slovenya da bizimle ortak kamp yapma talebinde bulundu ve olumlu karşıladık. Bu yıl, olimpiyat oyunlarına katılım yolunda çok önemli. Sene sonunda oluşacak olimpik sıralamaya göre kota alanlar belli olacak. Bizler de sporcularımızın sıralamada ilerleyebilmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz."

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

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