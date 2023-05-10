Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off 1. tur müsabakalarında Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık, Beşiktaş Yurtbay Seramik, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.
Play-off 1. turda iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.
Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off 1. tur programı şöyle:
11 Mayıs Perşembe:
13.00 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş Yurtbay Seramik (Üçevler)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
17.00 Mihalıççık-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
17 Mayıs Çarşamba:
15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
16.30 Beykoz Belediyepor-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık (Serdivan)
19.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Play-off 1. turda gerekmesi halinde 3. maçlar 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.