Göztepe'den TFF'ye Rizespor maçı için başvuru

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak.

Ev sahibi ekip, play-off hattını garantileyip üçüncülük şansını devam ettirmeyi hedeflerken, Karadeniz temsilcisi ise Süper Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-kırmızılı camia, bu kritik karşılaşmanın saat 17.00’de olmasından dolayı TFF'ye başvuruda bulundu.

Yapılan bu başvuruda taraftarların iş saati ile karşılaşmanın saatinin denk gelmesi sebebiyle müsabakanın saat 19.00 ve sonrasına alınması talep edildi.