Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.05.2023 11:47

Halterde koronavirüs sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, koronavirüs salgını sürecinde düşen lisanslı sporcu sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Halterde koronavirüs sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, salgın sürecinden tüm branşların etkilendiğini ve lisanslı sporcu sayısında bir düşüş yaşadıklarını belirtti.

Sporcu sayısının 2019 yılında 2 bin 481 olduğunu ifade eden Ünlü, salgının etkisini göstermeye başladığı 2020'de organizasyonların ertelendiğini ve her yıl yenilenmesi gereken lisanslarını yenilemeyen sporcular nedeniyle bu sayının 1865'e kadar düştüğünü dile getirdi.

Ünlü, 2021'de kısmi bir artışla 1922'ye çıkan lisanslı sporcu sayısının halter branşının tekrar toparlandığı 2022'de ise 2 bin 645'e yükseldiğini bildirdi.

Halterde koronavirüs sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

Bu toparlanmayı güçlü altyapıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ünlü, bu sayede Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarı elde ettiklerini anımsatarak, "6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz madalya aldık. Bayanlarımız takım halinde birinci, erkeklerimiz de üçüncü oldu." dedi.

Ünlü, halterin gelecek adına umut veren bir branş olduğuna değindi.

"Bu, altyapıdan gelen çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızı gösteriyor. Sporcu ve kulüp sayımız ve faaliyet gösteren il sayımız her geçen gün artmakta. Sporcu sayımızın yıl sonuna kadar 3 bin civarında olacağını tahmin ediyorum."

Halterde koronavirüs sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

"Dünya şampiyonası hazırlıklarımız üst seviyede"

Talat Ünlü, para halterin de federasyonlarına bağlandığını anlattı.

"Daha önce paralimpik halterin bütün müsabakalarında sporcuları bizim antrenörlerimiz çalıştırıyordu, bizim hakemlerimiz müsabakalarını yönetiyordu. Bütün her şeyine hakim olduğumuz için çok zorlanmadık fakat ne kadar da olsa yeni bir branş alıyorsunuz. Onlarla ilgili dünya şampiyonası kampımızı Ankara'da başlattık. Bazı sporcuların kendi illerinde çalışma gibi eğilimleri var ama buna karşıyız çünkü milli takım hazırlığı toplu ve birlikte olursa güçlü olursunuz. O zaman milli takım ruhu kalmaz, bu çok önemli. Dünya şampiyonası hazırlıklarımız hem paralimpikte hem de normal halterde üst seviyede. Verdiğimiz bütün emeklerin karşılığının yanı sıra devletimizin büyük bir katkısı var."

Halterde koronavirüs sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

"Önemli olan 2024 Paris Olimpiyatları'na kotayı alabilmek"

Talat Ünlü, her iki kulvarda da başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

"Hedefimiz madalyalar kazanmak ama öncelikle 2024 Paris Olimpiyatları'nın kota müsabakası bunlar. Önemli olan 2024 Paris Olimpiyatları'na kotayı alabilmek. Onun akabinde de madalyalar üzerine hedef koyup, bunun üzerine çalışmak lazım."

Ünlü, paralimpikte Nazmiye Muslu Muratlı'nın şampiyonluk yaşadığını, Besra Duman'ın üçüncülük elde ettiğini hatırlattı.

"Nazmiye Muslu Muratlı şu anda milli takım kampımızda çalışıyor. Besra'nın bir rahatsızlığı var. Erkeklerde ise Sivaslı olan Abdullah Kayapınar var, o da çok iyi. İnşallah bu arkadaşlarımızdan çok ümitliyim."

ETİKETLER
Halter
Sıradaki Haber
Yüksekova Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
12:31
AB mahkemesi, Lufthansa'ya verilen yardıma onayı iptal etti
12:30
HAVELSAN'ın Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmaktır
12:20
Bakan Nebati: Sanayi üretimimiz depremlerin ardından hızla toparlandı
12:19
Avustralya vize ücretlerine yüzde 6 ila 40 zam yapıyor
Bakan Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Bakan Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
FOTO FOKUS
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ