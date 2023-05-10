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Spor
İHA 10.05.2023 12:40

Real Madridli Vinicius Junior en verimli sezonunu geçiriyor

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 23 gol, 21 asist üretirken, gösterdiği performansla kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.

Real Madridli Vinicius Junior en verimli sezonunu geçiriyor
[Fotograf: İHA]

Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 2022-2023 sezonunda gösterdiği başarılı performansla hücumdaki etkinliğini arttırdı.

Vinicius, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Kral Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 49 resmi karşılaşmada forma giyerken, 23 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 12 gol, 1 asist kaydeden Erling Haaland’ın ardından, 7 gol, 5 asistlik performansıyla Devler Ligi’nin en formda futbolcusu konumunda bulunuyor.

Luis Figo’yu geride bıraktı

Vinicius Junior, Madrid ekibinin en golcü diğer futbolcularına da yaklaştı.

Junior son olarak Real Madrid formasıyla çıktığı 221 mücadelede 59 gol atarken, 57 gollü eflatun-beyazlıların efsanesi Luis Figo’yu geride bıraktı.

Yıldız futbolcu aynı zamanda İspanya’da geçirdiği 5. sezonda 9 kupa kazandı.

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