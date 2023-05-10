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Spor
DHA 10.05.2023 13:36

Golbol Milli Takımı Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

İngiltere’nin Birmingham kentinde 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Yaz Oyunları'na katılacak olan milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu bu yıl da yaz oyunlarında tekrarlamak istiyor.

Golbol Milli Takımı Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor
[Fotograf: DHA]

Golbol Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, takımın hedefleri hakkında konuştu.

"Paralimpik Yaz Oyunları'na hazırlık kampında çalışmalarımız sürüyor. 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İngiltere’nin Birmingham şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya hazırlanıyoruz. Orada şampiyon olup 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almak istiyoruz. Türkiye Kadın Goalball takımımız dünyada 1’inci sırada. Erkekler ise 5’inci sırada yer alıyor. Türkiye olarak tek hedefimiz var. O da şampiyonluk elde etmek. Günde çift idman yapıyoruz.”

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Sürekli yükselen bir başarı grafiğimiz var."

İnce, rakiplerinin dünya sıralamasının zirvesinde olan takımlar olduğunu belirtti.

"ABD, Ukrayna, Almanya, Japonya ve Kanada gibi 16 farklı ülkeden takımlar şampiyonaya hazırlanıyor. 16 takım içerisinde Türkiye olarak biz favoriyiz ve birinciliği göğüslemek istiyoruz. Daha önce de 2012 yılında Paralimpik Oyunları'nda 3’üncü olmuştuk. Bu cumhuriyet tarihinin takım sporunda bir ilki oluşturmuştu. 2015 yılında ise erkek takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 yılında ise ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük derecesi elde ettik. Ülke olarak sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Yeni alacağımız dereceyi ülkemizle paylaşarak son günlerde yaşanılan felaketlere karşı moral kazandırmak istiyoruz."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"İlk hedefimiz kota almak."

Takım oyuncusu Oğuzhan Yılmaz ise, takımda ekip ruhunun olduğunu söyledi. 

“Paralimpik Yaz Oyunları'na iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız bizlere çok farklı taktikler veriyor. Bu noktada hedeflerimize şaşmadan gitmeye çalışıyoruz. Hedefimizi yüksek tutuyoruz. İlk hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Takım oyuncularının birbirine olan güveni tam.”

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