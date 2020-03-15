Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atletler organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde etti.

6 ülkeden 50 sporcunun katıldığı organizasyonda, erkekler 18 yaş altı kategorisinde mücadele eden Mazlum Demir altın, Mert Kahraman gümüş, Şükran Ayaz bronz, kadınlar 20 yaş altında mücadele veren Songül Koçer ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyük erkeklerde Abdülselam İmuk bronz, 20 yaş altı erkeklerde yarışan Serhat Güngör gümüş, Özgür Topsakal ise 10 kilometrede bronz madalya elde etti.