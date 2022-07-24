Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı
[Fotograf: AA]
Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden para yüzme ve para masa tenis sporcuları 5 altın, 6 gümüş, 13 bronz madalya kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Avrupa’da madalyaları topladık" dedi.
VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin aldığı 24 madalyayla "tarihi başarı" elde ettiğini kaydeden Aydın, "Özel sporcularımız aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri performansla 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdi" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Milli Sporcular
Son Haberler
- 17:20
- 17:13
- 17:01
- 16:26
- 16:23
Sıradaki Haber
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına İtalyan hakem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz