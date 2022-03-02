Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eger kentinde yapılan organizasyonda, Ege Yankı Güneş, Ali Buğra Yiğit, Bülent Akgün ve Muhammed Baran İşcan, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazandı.

Derin Toparlak 800 metre su üstü yarışında ikinci, 400 metre su üstü branşında üçüncü olurken, Ege Yankı Güneş 100 metre su üstü genç erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.