Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda P1 - Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl'den oluşan milli takım, 1652 puanla bronz madalya kazandı.
Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı
Öte yandan milli sporcular Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, P2 kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1 final atışları Aysel 231.5 puanla ikinci, Ayşegül ise 210.4 puanla üçüncü oldu.
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