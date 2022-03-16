Dört grand slam turnuvası Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık yönetimlerinden yapılan ortak açıklamada, bu organizasyonların final setindeki tie-break uygulamasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, grand slam turnuvalarının 6-6 eşitlikle sona eren final setinin tie-break bölümünde rakibine en az iki puan fark atarak 10 puana ulaşan ilk tenisçi, galip sayılacak.

Bu kural, sezonun ikinci grand slam'i 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık ile uygulamaya geçecek ve 12 ay boyunca tüm grand slam'lerde denenecek. Önceki uygulamada, tie-break oyunlarında rakibine iki puan fark atarak 7 puana ulaşan oyuncu, seti kazanıyordu.

Açıklamada, bu uygulamanın Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ile yapılan istişarelerin ardından belirlendiği, kalıcı bir kural değişikliği için gözlem yapılacağı da ifade edildi.