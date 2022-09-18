İstanbul Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve 10 ülkeden 77 sporcunun katıldığı şampiyonada, erkekler yer aletinde Altan Doğan ve Oğuz Kağan Kaya altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler halka aletinde ise Altan Doğan birinci, Volkan Arda Hamarat ise ikinci olmayı başardı.

Kadınlar atlama masasında ise Atiye Berra Karademir gümüş madalya kazanırken, kadınlar 2011-2012 yaş kategorisi genel tasnifte ise Gülcenaz Gülen bronz madalya elde etti.