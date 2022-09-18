Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıyor.

Kulüp takımlarıyla maçlarını tamamlayan aday kadrodaki futbolcular kampa katılırken, diğer oyuncular da maç ve seyahat programlarına bağlı olarak Riva'ya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.