Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Alcaniz şehrindeki Aragon Pisti'nde düzenlenen yarışta mücadele etti.

Büyük bir rekabetin yaşandığı yarışta Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Yarışı, Autosolar GASGAS Aspar takımından Izan Guevara birinci, Sterilgarda Husqvarna Max takımından Ayumu Sasaki ikinci, Red Bull KTM Ajo takımından Daniel Holgado ise üçüncü sırada bitirdi.

Deniz Öncü, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir başlangıç ​​yapmaya çalıştım ama ilk 3 farkı çok çabuk açtı, bu yüzden onları yakalamak zordu. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve her şeyi denedim. Bu benim için başka önemli bir 4'üncülük oldu. Asya'ya gitmeden önce şampiyonada hala şansımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pilotlar genel klasmanında Deniz Öncü, 153 puanla 6. sırada yer alırken, Izan Guevara 229 puanla birinci, Sergio Garcia 196 puanla ikinci, Dennis Foggia ise 171 puanla 3. sırada bulunuyor.

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