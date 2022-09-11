Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Nil Özvanlıgil altın madalya kazandı
Milli sporcu Nil Özvanlıgil, Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda ferdi kadınlarda Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün altın madalya kazanan Kadın Türk Milli Takımı'nın sporcuları arasındaki Nil Özvanlıgil, bireysel yarışmada da şampiyonluğa ulaştı.
Vlasia kentindeki organizasyonda atı Firocco ile yarışan Nil, ferdi kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
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