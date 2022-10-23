Durres şehrinde devam eden organizasyonda genç erkekler 96 kiloda yarışan Emre Öztürk, silkmede 191, toplamda ise 340 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular, organizasyonda 11 altın, 17 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 34 madalyaya ulaştı.