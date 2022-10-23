Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Emre Öztürk 2 gümüş madalya kazandı
[Türkiye Halter Federasyonu]
Milli halterci Emre Öztürk, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı.
Durres şehrinde devam eden organizasyonda genç erkekler 96 kiloda yarışan Emre Öztürk, silkmede 191, toplamda ise 340 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.
Milli sporcular, organizasyonda 11 altın, 17 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 34 madalyaya ulaştı.
Etiketler: Arnavutluk Halter
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