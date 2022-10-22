Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon, Manchester şehrinde devam ediyor.

Müsabakaların ikinci gününde kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, yarı finalde karşılaştığı ev sahibi İngiltere'den Jade Jones'a mağlup olarak bronz madalyada kaldı.

Türkiye'nin 23 sporcuyla temsil edildiği organizasyon, yarın sona erecek.