Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya
[AA (Arşiv)]
Milli sporcu Hatice Kübra İlgün, İngiltere'de düzenlenen 2022 Dünya Tekvando Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon, Manchester şehrinde devam ediyor.
Müsabakaların ikinci gününde kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, yarı finalde karşılaştığı ev sahibi İngiltere'den Jade Jones'a mağlup olarak bronz madalyada kaldı.
Türkiye'nin 23 sporcuyla temsil edildiği organizasyon, yarın sona erecek.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 00:08
- 23:14
- 22:46
- 22:29
- 21:52
Sıradaki Haber
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Arjantin ayağının ilk yarışında 15. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz