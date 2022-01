A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'a büyük onur. Milli yıldız, Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından 2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu listesine seçildi.

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi geçen yılın önemli organizasyonları dikkate alınarak hazırlanan listede, başarılı oyuncu 11. sırada kendine yer buldu.

9, 10, 11 ve 12. sıraların açıklandığı listede, VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabella Haak da 12. sırada yer aldı.

The #BestOf2021 11th: Eda Erdem @edaerdem14 picked up 3 (VNL, European Champs & Club World Champs) & 2 Dream Team nominations from major international competitions in 2021.



