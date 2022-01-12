Turuncu-lacivertli ekip, yapıtığı paylaşımla yıldız oyuncuya başarılar diledi.

"Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Milli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir forması ile 3 lig maçına çıkarken, 37 dakika sahada kaldı.

Bodrumspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilk 11’de sahaya çıkan Kutucu 1 gole imza attı.