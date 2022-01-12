Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'de Ahmed Kutucu Sandhausen'e kiralandı
Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralandığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekip, yapıtığı paylaşımla yıldız oyuncuya başarılar diledi.
"Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
Milli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir forması ile 3 lig maçına çıkarken, 37 dakika sahada kaldı.
Bodrumspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilk 11’de sahaya çıkan Kutucu 1 gole imza attı.
Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 12, 2022
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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