Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadılar. Antalya'nın Kaş ilçesinde rekortmen milli dalış sporcusu Birgül Erken ve öğrencileri, ölümünün 82. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü denizde Türk bayrağı ve poster açarak andı.

Kaş ilçesine bağlı İnceboğaz plajında yapılan etkinlikte sporcular, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra suya girip, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Birgül Erken, Büyük Önderi sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl dönümü nedeniyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

"Günümüze değil, yüzyıllar sonraki zamana çığır açan Ata'mızı unutmadık" diyen milli sporcu Erkan, "Bugün onu yasla değil, bilinçle, saygıyla anmaya ihtiyacımız var" ifadesini de kullandı

Sporcuların denizde açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni aldı.