Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF'den 10 Kasım'a özel forma uygulaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla özel forma uygulamasını hayata geçirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal edişinin 82. yılında göğsünde ay-yıldız, üzerinde Atamızın el yazısını taşıyan milli formaya ruhunu veriyoruz. Hemen 'www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu '#EbediFormanı' oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun." ifadeleri kullanıldı.
Göğsümüzde Ay Yıldız— TFF (@TFF_Org) November 10, 2020
Kalbimizde Sevgin
Formamızda Senin İzin
Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma’yı gururla taşıyoruz. https://t.co/m3UdcvSBYI’a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/LwKIJ5yz4C
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