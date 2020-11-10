TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal edişinin 82. yılında göğsünde ay-yıldız, üzerinde Atamızın el yazısını taşıyan milli formaya ruhunu veriyoruz. Hemen 'www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu '#EbediFormanı' oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun." ifadeleri kullanıldı.

Göğsümüzde Ay Yıldız

Kalbimizde Sevgin

Formamızda Senin İzin



Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma’yı gururla taşıyoruz. https://t.co/m3UdcvSBYI’a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/LwKIJ5yz4C — TFF (@TFF_Org) November 10, 2020