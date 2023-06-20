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Spor
AA 20.06.2023 14:32

Milli sporcu Abdullah Gökçe Avrupa'da madalya hedefliyor

Ağrı'da küçük yaşlarda tanıştığı boksta 3 kez Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Abdullah Ömer Gökçe, "Avrupa'da madalya" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Abdullah Gökçe Avrupa'da madalya hedefliyor
[Fotograf: AA]

Ağabeyini örnek alıp spora başlayan ve çocuk yaşlarda antrenör Volkan Sarı tarafından keşfedilen 16 yaşındaki Abdullah, 2019 yılında Bilecik'te düzenlenen Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından, geçen yıl da Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda şampiyon oldu.

Bu başarılarıyla milli takıma seçilen ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Gökçe, haziran ayının ilk haftasında Sakarya'da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında da birincilik elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu yıl temmuz ayında Romanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen Gökçe, kentteki özel bir spor salonunda antrenörü Sarı eşliğinde antrenmanlarına devam ediyor.

Gökçe, katıldığı şampiyonluklarda başarı elde ettiğini ve sonrasında milli takıma seçildiğini ifade etti.

"Geçen sene İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda dördüncü oldum. Romanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonasına katılacağım ve altın madalya kazanmayı hedefliyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İnşallah bu şampiyonlukları Avrupa ve dünyada sürdüreceğiz"

Gökçe, küçük yaşlarda hobi olarak boksa başladığını ve sonrası antrenörü Sarı tarafından keşfedilip eğitilerek profesyonel olarak spor yapmaya başladığını anlattı.

Abdullah, daha büyük başarılar elde etmek için yoğun antrenman yaptığını vurguladı.

"Volkan hocam beni maçlara götürdü, destek oldu. Onun sayesinde buralara kadar geldim. Ona da çok teşekkür ederim. İlk şampiyonluğum 38 kilogramda oldu. Sonrasında da yıldızlar kategorisinde 60 ve 63 kilogramda 2 defa üst üste Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah bu şampiyonlukları Avrupa ve dünyada sürdüreceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Sarı: Ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz

Antrenör Sarı da Abdullah'ın yaklaşık 10 yıllık sporcu olduğunu ifade etti. Sarı, Gökçe'yi Romanya'da yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırladığını dile getirdi.

"Sporcumuz Abdullah, Sakarya'da yapılan şampiyonada 'Türkiye'nin en teknik boksörü' unvanını da aldı. Sporcumuzu Meksika'da yapılacak dünya şampiyonasına göndereceğiz. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaktır. Bu yarışmada ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz."

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