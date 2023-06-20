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Spor
AA 20.06.2023 14:22

Busenazların başarısından etkilenip döndüğü boksta olimpiyat vizesi istiyor

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun Tokyo Olimpiyatları'nda gösterdiği başarının ardından bıraktığı boksa tekrar dönen Ayşen Taşkın, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak için yumruk sallayacak.

Busenazların başarısından etkilenip döndüğü boksta olimpiyat vizesi istiyor
[Fotograf: AA]

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakırıoğlu ile birlikte 2013 yılında boksa başlayan Ayşen, 2017 yılında yaşadığı sakatlık ve üniversite eğitimi için boksu bıraktı.

Daha sonra Busenazların Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği başarıdan etkilenerek tekrar boksa dönmeye karar veren Ayşen, 2023 yılında Türkiye şampiyonu oldu.

Polonya'da yarın açılış töreni ile resmen başlayacak Avrupa Oyunları için hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde tamamlayan Ayşen, organizasyonda olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayşen Taşkın, 57 kiloda dövüştüğünü belirtti. Ayşen, boksa 2017 yılında 4 yıllık ara verdiğini anlattı.

"Bırakmamın asıl nedeni sakatlık değil ama nedenlerden biri de sakatlıktı. 2017 senesinde boksu bıraktım. Burnumda kırıklarım vardı. Nefes almakta zorluk çekiyordum. Aynı zamanda üniversitede okuyordum, zor oluyordu. Bu nedenle ara vermek zorunda kaldım. Başlayacağımı düşünmemiştim. Ta ki olimpiyatlarda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıoğlu'nu görene dek. Onlarla birlikte 2013 yılında başlamıştım. Onlarla birlikte başlayınca ben bıraktım onlar devam etti ve onlar olimpiyatlara gitti. Beni asıl tetikleyici onlar oldu."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayşen, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıoğlu ile aynı kampta olduklarını, Busenazlarla birlikte kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"Aynı zamanda gururluyum ve şanslıyım. Onları gördüm. Tekrar başlayayım neden olmasın dedim. Antrenörümle görüştüm. Bu konuşmanın iki gün sonrasında başladım. Daha sonra Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi milli takımdayım. Zorlu bir süreçti. O kadar ara verdikten sonra onların seviyesinde antrenman yapmak benim için zordu. Birçok kampımız oldu kendimi geliştirmeye çalıştım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayşen, kampların verimli geçtiğini kaydetti.

"Şimdi tam gaz Avrupa Oyunları için hazırım diyebilirim. Hedef şampiyonluk. Hedef olimpiyat altın madalyası. O yüzden elimden geleni yapacağım."

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