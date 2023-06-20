Türkiye Hentbol Federasyondan "Kadın hentbol yöneticisi programı"

THF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, Avrupa Birliği nezdinde 2022 yılı teklif çağrıları kapsamında, koordinatör olarak yürüteceği yeni bir "Erasmus+ Spor" projesi için hibe almaya hak kazandı.

Projeyle kadın katılımcıların uluslararası standartlarda eğitim ve pratik imkanlarıyla hentbol yöneticisi olarak yetiştirilmesini ve bu sayede bir taraftan kadınların saha dışındaki rollerde spora katılımı artırılırken, diğer taraftan da spor yönetimi konusunda kalifiye personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

Proje THF koordinatörlüğünde, Slovenya'dan Ljubljana Üniversitesi ile Türkiye'den Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) iş birliğinde hayata geçirilecek.

Adayların 14 Temmuz tarihine kadar proje için başvurmaları gerekirken, 30 Temmuz 2024'te tamamlanacak proje ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden 15 kadının hentbol yöneticisi olarak eğitim alacağı açıklandı.