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Spor
AA 20.06.2023 14:27

Bakan Osman Aşkın Bak Avrupa Oyunları'nda milli sporculara güveniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'nda yer alacak milli sporcuların başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını belirtti.

Bakan Osman Aşkın Bak Avrupa Oyunları'nda milli sporculara güveniyor

Bakan Bak, Polonya'da yarın açılış töreniyle başlayacak oyunlar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, Polonya'da 2 Temmuz'a kadar sürecek oyunlara 193 milli sporcuyla katıldıklarını aktardı.

"3. Avrupa Oyunları'na rekor sporcu sayısıyla katılmanın gururunu yaşıyoruz. Türk sporu son yıllarda gösterdiği başarı grafiğini Polonya'da da gösterecektir. 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 milli sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcularımıza olan güvenimiz tamdır."

"2024 Paris için çok fazla kota alacağımıza inanıyoruz"

Osman Aşkın Bak, Avrupa Oyunları'nın aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na birçok branşta kota verdiğini hatırlattı.

"2024 Paris yolunda en önemli organizasyon Polonya'da yapılacak. Olimpiyat kotası verilecek oyunlarda; boks, atıcılık, okçuluk, kano, masa tenisi, modern pentatlon, 7’li ragbi, artistik yüzmede sporcularımız Paris bileti almaya çalışacak. Ayrıca badminton, bisiklet, eskrim, judo, tekvando ve triatlonda da sporcularımız kota puanı almak için mücadele edecek. Bu branşlarda sporcularımızın başarılı olacağını ve Polonya'da 2024 Paris için çok fazla kota alacağımıza inancımız tamdır. Avrupa Oyunları'nda yer alacak milli sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum."

"Yatırımların meyvelerini alıyoruz"

Bak, Türkiye'nin sporda büyük bir atılım içerisinde olduğunu vurguladı.

"Son 21 yıldır sporda yapılan yatırımların, tesisleşmenin meyvelerini uluslararası arenada gelen başarılarla alıyoruz. Bu başarılar Avrupa Oyunları'nda da devam edecektir. Başarılarımızın en büyük göstergesi de 2020 Tokyo’da madalya sayısı rekorumuzu kırmamızdır. 7000'den fazla sporcunun katılacağı Avrupa Oyunları'nda 19 branşta milli sporcumuzun olması da Türk sporunun geldiği başarılı noktayı bizlere gösteriyor. Şimdiki en büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Tokyo'daki madalya sayımızın üzerine çakmaktır."

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