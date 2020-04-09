2006 yılında Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran, 2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan Ekaterina, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evden devam ettiğini belirtti.

"Evde de hayat var. Hayat satranç gibidir"

Milli satranççı, koronavirüs salgını nedeniyle bu süreçte evde kalmanın önemine değindi.

"Evde kalalım Türkiye. Evde de yapabileceklerimiz var. Evde de hayat var. Hayat satranç gibidir. Satrançta rakibi yenmek için sabırla düşünerek hamle yapmak gerekiyor. Biz de evde kalarak en doğru hamleyi yapıyoruz. Evdeyken moralimizi yüksek tutalım ve hep beraber bu virüsü mat edelim çünkü daha güçlüyüz."