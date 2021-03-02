Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası’nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu. Laser Run’da (atış ve koşu) önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31’inci sırada tamamladı.

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek erkekler finali ile tamamlanacak. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış sıralamasıyla yapılacak erkekler finalinde Buğra Ünal, Türkiye'yi temsil edecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hem dünya rekoru kıran hem de gümüş madalya kazanan milli pentatlet İlke Özyüksel'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında turnuvada 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştiren İlke'yi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek gümüş madalya kazanan sporcumuz İlke Özyüksel’i yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlke’nin daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."