Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli patenci Furkan, Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla 6. oldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montreal şehrinde gerçekleştirilen Short Track Dünya Şampiyonası'nda Furkan Akar, Türkiye adına bu branşta ilk defa Final A'da yarışma başarısı gösterdi.
Olimpik milli sporcu Furkan Akar, 1500 metre finalinde 2.17.456'lık derecesiyle dünya 6'ncısı olmayı başardı.
Etiketler: Milli Sporcular
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