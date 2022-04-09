Milli sporcu, final maçında karşılaştığı Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından altın madalyasıyla duygularını paylaştı.

Aleyna Ertürk, "Geçen sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda yıldızlarda 6'ncı olmuştum. Bugün hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Bu başarıda bana en büyük desteği veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Eskrim Federasyonuna, dualarını eksik etmeyen aileme, arkadaşlarıma ve tüm antrenörlerime teşekkürler." diye konuştu.