Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesirspor küme düştü
Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor'u konuk etti.
TRT SPOR'daki karşılaşmayı Adana temsilcisi 3-1 kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren goller 33. dakikada Fıratcan Üzüm, 39 ve 53. dakikalarda Ciss'den geldi. Balıkesirspor'un tek golünü ise 10. dakikada Halil Çolak kaydetti.
Bu sonuçla Adanaspor 41 puana yükseldi. Puan hasreti 8 maça çıkan Balıkesirspor ise 11 puanla ligden düşmesi kesinleşti.
Etiketler: TFF 1. Lig Balıkesir
Sıradaki Haber
Kartal'dan farklı tarife
Yükleniyor lütfen bekleyiniz