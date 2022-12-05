Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nun ikinciliğinin de büyük bir başarı olduğunu, gelecek yıl milli sürücünün dünya şampiyonluğunu geri alacağına inandığını belirtti.

Kenan Sofuoğlu ile sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, açıklamalarda bulundu.

Kenan Sofuoğlu, motosiklette sporcu sayısının çoğaldığını, her biri iyi takımlarda olduğu için beklentilerin de yükseldiğini belirterek, "2022 yılına Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu olarak girdiği için yine dünya şampiyonluğu bekliyorduk. Rakip markanın motorunu çok iyi yapmasından ötürü biraz zorlandık. 14 tane birincilik almamıza rağmen sezonu şampiyon tamamlayamadık. Az bir puan farkıyla dünya şampiyonluğunu İspanya'ya kaptırdık. Tabii ki sezonu ikinci tamamlamak başarısızlık değil, bu da büyük bir başarı ama şampiyonluk gibi özel değil." diye konuştu.

Can, Deniz ve Bahattin ile hedefi tutturduklarını dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Bahattin tarafında hedefin de üstüne çıktık. Can Öncü, Dünya Süpersport Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı. Sezona başlarken bizim için bu başarılması zor bir hedefti. Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, 3 podyum yaptı ve dünya şampiyonasını beşinci tamamladı. Bahattin, 300 cc'den ilk defa 600 cc'lik bir motora oturdu ve antrenman yapma şansı da yoktu. Ona rağmen Avrupa şampiyonluğunu başardı. Dünya Şampiyonası'nda birçok kez ilk 5'te oldu. Dereceleri gerçekten Süpersport dünya pilotlarını şaşırtan türdendi. O yüzden Bahattin'de biraz hedefin üstündeyiz." şeklinde konuştu.

Türk motosikletçilerin dünyada büyük kabul görür noktaya geldiğini vurgulayan Kenan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya motosiklet şampiyonalarında popülaritesi yüksek 5 kategori var. Bu 5 kategorinin 4'ünde sporcu yarıştırıyoruz ve her biri şampiyonalarını ilk 3'te, ilk 5'te bitirdi. Toprak, Superbike'ta birçok yarışı kazandı. Can'ın bu sene çok podyumu var. Deniz'in de 3 podyumu var. Bahattin, Avrupa Şampiyonası'nda her yarışı kazandı ve artık dünya bizi bu konuda tanıyor. Türkiye'den çıkan, biz ona "Kenan's riders" (Kenan'ın yarışçıları) diyoruz. "Kenan's riders"ı bütün dünya tanıyor. Büyük markalardan da teklifler, sponsorluklar almaya başladık. Bu çocukların başarısı motosiklet sporuna meraklı Türk çocukları için büyük bir fırsat."

"Dünya Süperbike şampiyonluğunu geri almamız lazım"

Milli motosikletçilere bir ay izin verdiklerini, bir ay sonra kampa başlayacaklarını dile getiren Kenan Sofuoğlu, "2023 planlarımız yüksek. Özellikle kaybetmiş olduğumuz Dünya Süperbike şampiyonluğunu geri almamız lazım. O yüzden Toprak'ın yükü biraz ağır. Can Öncü dünya şampiyonasını üçüncü tamamladı. Artık seneye dünya şampiyonluğu gerekiyor. Deniz'in de artık 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlaması gerekiyor ki Moto2'ye çıksın." açıklamasında bulundu.

Bahattin'den de beklentilerinin yüksek olduğunu aktaranKenan Sofuoğlu, "Bahattin'in dünya şampiyonasında ilk 3'te olmasını bekliyoruz. Artık Avrupa'da değil dünyadaki en iyi pilotların bir araya geldiği kategoride yarışacak. Can'a karşı yarışacak. O yüzden işi zor. Önümüzdeki yıl bu kategoride iki Türk pilotun rekabetini de izleyeceğiz inşallah." dedi.

Motosiklet sporunun büyük bütçeler gerektirdiğine değinen Sofuoğlu, "Ülkemizde çok bilinen bir spor dalı olmadığı için zorlanıyoruz. Bugün bu sporcuların şampiyonlukları spor bakanlığının vermiş olduğu destek sayesinde oldu. Son 2 yıldır da bu sporcular Spor Toto'nun desteğiyle yarışıyor. Tabii ki Toprak'ın artık böyle bir desteğe ihtiyacı yok ama arkadan gelen gençler için bu destekler önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, Spor Toto Teşkilatına, devletimize ayrıca teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de artık markaların da bu spora ilgi gösterdiğine dikkat çeken Kenan Sofuğlu, "Geleceğimiz daha da parlak. Türkiye Motosiklet Federasyonunun yetiştirmiş olduğu, özellikle motokros dalında, çok fazla genç var. Oradaki yetenekli çocukları ilerleyen yıllarda davet edeceğiz." dedi.

Razgatlıoğlu: "İkincilikten mutlu değilim"

Geçen yılın Dünya Süperbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun rakip motosiklet markasının avantajları nedeniyle zor geçtiğini belirterek, "Çok güçlü başlayamamıştık. Sezonun ortasında kendimize geldik. Bu sezon 14 yarış kazandık. Dünya şampiyonu olduğumuz geçen sezon 13 yarış kazanmıştık. Biraz daha başarılıydık ama rakibimizin motosiklet olarak güçlü olması nedeniyle her mücadeleye girdiğimizde rahatlıkla yarış kazanamadık. Rakip düzlüklerde avantajlıydı ama her pistte avantajlı değildi. Bazı pistler çok virajlı oluyor. Bu tarz pistleri değerlendirip, birincilik mücadelesi verdik." diye konuştu.

"İkincilikten mutlu değilim çünkü dünya şampiyonu olduktan sonra sezonu ikinci bitirmek istediğiniz hayallere ulaştırmıyor." diyen Toprak, "Şimdiden çalışmaya başlıyoruz. Haftaya testlerimiz var. 2023 için erken start verdik. Ben de aynı şekilde durmadan antrenmanlara devam ediyorum. Bir aylık mola verdim ama tam da tatil yapmıyorum. İnşallah testlerimiz güzel geçer, motor için çok parça deneyeceğiz. 2023'ta daha güçlü bir şekilde döneriz diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bir gün MotoGP'de yarışıp yarışmayacağıyla ilgili soruya Toprak, "Zaman zaman Kenan abiyle bu konuyu konuşuyoruz. Şu anda Yamaha'nın MotoGP ile ilgili benim için düşünceleri var ama bunu ilerleyen dönemde göreceğiz. Çünkü 2023 sezonunda da Yamaha ile anlaşmamız var. Tekrar Süperbike'tayız. 2024'te ya Süperbike olur ya MotoGP olur, onu zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Can, Deniz ve Bahattin yeni sezon için iddialı

Milli motosikletçilerden Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki hedefleriyle ilgili, "Sezonun ilk yarısında çok kötüydüm. Sonra yazın kardeşim tatile gittiğinde, Kenan abiyle bir karar aldık. İnşaatta çalıştım, çay bahçesinde çalıştım ama bana çok şey kazandırdı. Ondan sonra sezonun ikinci yarısında neredeyse bütün yarışlarda podyum yaptım. Oralarda çalışmam sayesinde bir sürü podyum yaptığıma inanıyorum. Çünkü işimin ne kadar zevkli olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Can Öncü, "Kenan abinin yarıştığı aynı takımla, aynı motorla yarışıyorum. O yüzden bütün dataları var. Biz de gerektiği zaman onun ayarlarını yapıyoruz. Kenan abinin önceden o pistlerde yarışmasının büyük faydası oluyor." dedi.

Milli motosikletçi Deniz Öncü ise "Benim için sezon oldukça inişli çıkışlı oldu. Son turlarda sıra kaybediyordum. Sürekli yarışları 4 ve 5. bitiriyordum. Sezonun ilk yarısı hiç podyuma çıkamamıştım. Bu durum oldukça zoruma gitmişti. O sırada Kenan abi kardeşimi çalışması için inşaata vermişti. Bana, 'Bir sonraki yarışta podyuma çıkamazsan eğer, seni bir restorana vereceğim.' demişti. Hatta işi ayarlamıştı. Ben de gittim ilk yarışta podyumu yaptım. Genel olarak baktığımızda sezon sonunu güzel kapattım diyebilirim. Son 3 yarışı 2 podyumla kapattım. Seneye inşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını aktaran Bahattin Sofuoğlu da "Sezon ortasında bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra da işimi ne kadar sevdiğimin farkına vardım. Sonra Dünya Şampiyonası'nda uzun yıllar yarışmış olan yarışçılarla beraber kimi zaman onlardan daha iyi zamanlar atarak birçok kez ilk 5'te yer aldım. Avrupa Şampiyonası'nda yarışların çoğu güzel geçti. Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Sofuoğlu soyadının pistlerdeki bilinirliğiyle ilgili Bahattin, "Kenan abim bildiğiniz üzere çok şampiyonluğu olan bir isim. Padokta da bunun ayrı bir sorumluluğu var. Kenan abimin sürekli şampiyonlukları var. Benden de aynı şeyleri bekliyorlar. Ben de o soyadını yukarda tutmaya gayret ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.