Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Villarreal'i konuk edecek
Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.
Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1
Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1
Fenerbahçe-Villarreal: 2-1
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