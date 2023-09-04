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Spor
AA 04.09.2023 11:40

Milli motokrosçu Selen Tınaz MXGP'de yarışmaya devam etmek istiyor

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) yarışan 15 yaşındaki Selen Tınaz, bundan sonraki yarışlara da katılmak istediğini söyledi.

Milli motokrosçu Selen Tınaz MXGP'de yarışmaya devam etmek istiyor
[Fotograf: AA]

Motosiklet sporcusu babasına özenerek 5 yaşındayken motosiklete ilgi duymaya başlayan Tınaz, 2022 Doğu Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. İlk kez katıldığı Dünya Motokros Şampiyonası'nda 17. olan Tınaz, 5 yaşından bu yana bu sporu yaptığını belirtti.

MXGP'ye ilk defa katıldığını kaydeden Tınaz, "MXGP çok zorlu bir yarış. Dünya şampiyonlarıyla yarışmak bile çok büyük bir şey. Ailemin desteği ile buralara kadar geldim. Yarışı, 21 kişinin içinde 17. olarak bitirdim. Bu bile gurur verici." dedi.

Tınaz, yarışlarda Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

"Herkesin gözü önünde bulunuyoruz. Bu yarışta çok stresliydim. Başarabileceğimi de düşündüm. Çok zorlu bir parkurdu. Yağmur yağdı. Böyle hava şartlarında yarışmak benim için çok zor. Yine de başarabileceğimi düşündüğüm için devam ettim. Yarışlara sadece tek bir parkurda hazırlanabiliyorum. Babam da çok destek oluyor."

Tınaz, babasının daha önce bu yarışlara katıldığını vurguladı.

"Ben de denemek istedim ve buraya kadar geldim. Babam da annem ellerinden ne geliyorsa yardım ederler. Çok rahat bir şekilde yarışıyorum. Bundan sonraki MXGP yarışlarına katılmak, ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum."

"Selen'in performansı bizlere ileriki dönemler için inanılmaz umut oldu"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2 yıldır Irmak Yıldırım'ın yarıştığını hatırlattı.

"Türk kadınların gücünü, neler yapabileceğini özellikle motor sporlarında da nasıl başarılar elde edeceğini göstermişti. Onun arkasından da bu yıl Selen geldi ve ilk defa yarıştı. Performansı da bizlere ileriki dönemler için inanılmaz umut oldu. İnşallah önü açık olur. Türk kadını gücünü sadece Afyonkarahisar'daki Dünya Şampiyonası'nda değil diğer ayaklarda dünyanın farklı ülkelerinde gösterecektir. "

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