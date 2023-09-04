Genç yüzücüler ulusal ve uluslararası başarılar için yaz boyunca kulaç attı

Küçük yaşta yüzme sporuyla tanışan ve ulusal organizasyonlara katılan 10 ile 17 yaş aralığındaki sporcular, yaz tatilinde çalışmalarını sürdürdü.

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda, antrenör Barış Set yönetiminde kulaç atan yüzücüler, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki turnuvalarda da başarı elde etmeyi hedefliyor.

Antrenör Set, yaklaşık 14 yıllık meslek hayatında 7-8 senedir üst düzey sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Kuzey Spor Yüzme Kulübü olarak ulusal yarışmalara katılan 26 sporcuları bulunduğunu ifade eden Set, bu sporculardan 10'unun Türkiye şampiyonalarında derece yaptığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Set, hedeflerinin başında olimpiyatlara sporcu yetiştirmenin geldiğini vurgulayarak, olimpiyatta madalya alma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi.

Set, yüzmede diğer branşlardakinin üzerinde performansa ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

"Sabah ve akşamları antrenman yapıyoruz. Bu çocuklar şu anda yaz boyunca akranları gibi gezip, tozup, oynayamadılar, eğlenemediler. Büyük bir emek, efor sarf ediyorlar. Yaz boyunca sabah, akşam geldiler, antrenman yaptılar. Arada da oyun oynayamadılar. Çünkü yorgun oldukları için toparlanmaya yönelik dinlendiler. Bu çocuklarda müthiş bir efor ve emek var. Karşılığını da aldığımız zaman bu yorgunluklar tabii ki unutuluyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Set, sezonu 6 aylık periyotlar halinde ikiye bölerek antrenman planladıklarını kaydetti.

"Sezonun başında bir yüklenme dönemi oluyor. Orada biraz yoğun antrenman yapıyoruz. Bunu da bilerek yaza denk getirdik. Okul zamanında çocuklarımız yoğun antrenman temposunu kaldıramıyor."

Barış Set, üst düzey sporcuların günde 2 defa olmak üzere haftada ortalama 10 antrenmanla yazı geçirdiğini, okul döneminde ise antrenman sayısının 8'e düştüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya şampiyonasında inşallah İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

17 yaşındaki sporcu Cankatan Kır, deniz kenarında büyüdüğü için 4 yaşında yüzmeye başladığını belirtti.

Kır, ilk Türkiye şampiyonluğunu 11 yaşında aldığını, şu ana kadar ulusal anlamda 15'in üzerinde derecesi olduğunu aktardı.

"20 Eylül'de Sırbistan'da Paletli Açık Su Dünya Gençler Şampiyonası var. Barış hocamla ona hazırlanıyoruz. Paletli branşında yarışacağım. Bu organizasyonda dereceler bekliyoruz. İnşallah iyi sonuçlar görürüm. Yapılacak bu dünya şampiyonasında inşallah İstiklal Marşı'mızı okutmak, ülkeme madalya kazandırmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Azra Şener ise suyu çok sevdiği için küçük yaşta bu alana yöneldiğini anlattı. Şener, yüzücülükte kendisine hedefler koyduğunu ifade etti.

"En başından beri Türkiye şampiyonu olmak istiyordum ve oldum. Yüzmek beni çok mutlu ediyor. Ağustos ayında Giresun'daki yarışlarda 200 metre karışık kategorisinde birinci oldum. Yine buradaki farklı kategoride Türkiye üçüncüsü oldum."

Şener, aralıkta yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlandığını ve birincilik hedeflediğini vurgulayarak, ileride de olimpiyatlara katılarak derece yapmayı çok istediğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Milli takım gelişim kampına katılacak Kuzey Set de antrenör olan babasının yönlendirmesiyle başladığı sporu yaklaşık 7 yıldır severek yaptığını anlattı.

İki defa Türkiye birincisi olan Set, aralık ayında gerçekleştirilecek ulusal müsabakaya hazırlandığını belirterek, olimpiyatlara katılarak İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya dinletmeyi amaçladığını vurguladı.

Nisa Poyraz da 2 yıl önce başladığı yüzmede bu yıl katıldığı organizasyonda Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini, başarısını daha da yükseltmek için idmanlarını sürdürdüğünü kaydetti.