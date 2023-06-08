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Spor
AA 08.06.2023 12:13

Milli kick boksçu Havvanur Velioğlu'nun yeni hedefi gençlerde dünya şampiyonluğu

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda yıldızlarda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Velioğlu, gençler kategorisinde de zirvede yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli kick boksçu Havvanur Velioğlu'nun yeni hedefi gençlerde dünya şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Türkiye şampiyonlukları bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Havvanur, 2022'de yıldızlarda gösterdiği başarının ardından bu yıl 17-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gençler kategorisi 50 kiloda üçüncülüğü elde etti.

Antrenörü Bülent Çiçek yönetiminde yoğun antrenman programı uygulayan Kömürkent Spor Kulübü sporcusu Havvanur, gençlerde de kürsünün zirvesinde yer alıp başarılarına yenisini eklemek istiyor.

"Hedefim her zaman milli formayı başarıyla temsil etmek"

Havvanur Velioğlu, gençler kategorisinin daha zorlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu kategoride işler biraz daha ciddiye biniyor." diyen Havvanur, bu yıl diş teli tedavisi nedeniyle idmanlarda gerektiği gibi hazırlık yapamadığını aktardı.

Havvanur, hep son dakika idmanlara gelmesine rağmen yoğun çalışıp bu yıl üçüncülük kazandığını belirterek, "Gelecek yıl inşallah yine birinci olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Kupadan sonra bir haftalık aranın ardından yeniden çalışmalara başladıklarına değinen Havvanur, "İdmanlarımızın yorucu geçmesi benim açımdan daha iyi. Hafta sonları kondisyon için açık antrenmanlar oluyor. Haftada birkaç kez güçlenmek için ağırlık çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havvanur, hedefinin her zaman milli formayı başarıyla temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Çiçek: Dünya Kupası'nda karşınıza en iyiler geliyor

Antrenör Çiçek de sağlık sorunları nedeniyle uzun zaman antrenmanlara katılamayan Havvanur'un bu yılki şampiyona öncesi kısa süre çalışma imkanı bulduğuna dikkati çekti.

Havvanur'dan beklentisinin her zaman yüksek olduğunu ifade eden Çiçek, "Hedefimiz her zaman için milli takıma girmek, ülkemizi, milli takımı çocuklarımızla en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Çiçek, sporcularının kick boks gibi ağır bir sporu okullarıyla aynı zamanda başarılı şekilde devam ettirdiklerini anlattı.

"Türkiye Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda karşınıza en iyiler geliyor. Bazen şansınız iyi gitmeyebiliyor. Bizler, elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuları yetiştirmenin peşindeyiz."

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