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Spor
AA 08.06.2023 11:45

Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü

Demir Grup Sivasspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kırmızı-beyazlı takımdaki kariyeri toplam 1461 gün sürdü.

Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 41 puanla 14. sırada tamamlayan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sözleşmesinin de sona ermesinin ardından görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

7 Haziran 2019 tarihinde takımın başına getirilen Çalımbay’ın, 7 Haziran 2023’te görevi tamamlandı. Rıza Çalımbay’ın Sivasspor kariyeri 1461 gün sürdü.

Ekibiyle de yollar ayrıldı

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile kırmızı-beyazlı takıma katılan teknik heyetle de yollarını ayırdı.

Çalımbay’ın teknik ekibinde bulunan Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Ayhan Tenbeloğlu ve Servet Çetin ile danışmanı Kerem Atılmaz’ın da Sivasspor kariyeri sona erdi.

Ligde 1,45 puan ortalaması

Sivasspor, Çalımbay yönetiminde ligde 1,45 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adamla ligde bu sezon 36 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 45 gol atan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, kalesinde ise 54 gol gördü.

Kupada yarı finale kadar çıktı

Sivasspor, Rıza Çalımbay döneminde bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi.

Kupanın ilk maçlarında sırasıyla alt lig ekiplerinden Erokspor ve Karacabey Belediyespor ile karşılaşan ve turları geçen kırmızı-beyazlılar, çeyrek finalde ligden çekilen Gaziantep FK'yı 3-0 hükmen galiple yarı finale yükseldi.

Yiğidolar, yarı finalde ise Fenerbahçe ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, rövanşında ise rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

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