Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.04.2023 23:46

Milli judoculardan 4 madalya

Polonya'da düzenlenen Judo Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Milli judoculardan 4 madalya
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]

Poznan kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün müsabakalarında kadınlar +78 kiloda Duygu Dirgen ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel altın madalya kazandı.

Kadınlar 78 kiloda Şeyda Nur Çiçek gümüş madalya elde ederken, +78 kiloda mücadele eden Öznur Efe ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 78 kiloda yarışan Gülsüm Ağaç ise bronz madalya mücadelesinde rakibine yenildi ve sıkletini beşinci tamamladı.

Yarın mücadele edecek isimler

Gençler Avrupa Kupası ikinci ve son gününde yarın tatamiye çıkacak judokalar şöyle:

Kadınlar:

48 kiloda Zilan Ertem, Merve Nur Alkış, Elif Kırt, Ayşe Öz.

52 kiloda Şeyma Yıldırım, Pınar Boğa, Meryem İclal Arslan.

57 kiloda Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Ayşenur Karadağ, Helin Kaydu ve Gülzade Korkmaz.

Erkekler:

81 kiloda Mertcan Kömpe, İbrahim Melih Şahin, Selahattin Elbaş.

90 kiloda Suat Can Yapıcı, Fırat Karacan, Mevlüt Öztaş, Yalçın Çalık.

100 kiloda Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Yakup Kara, Halil Buran.

+100 kiloda Recep Ergin, Tunahan Tutar ve Mehmet Emin Çolakçivi.

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Napoli, Hellas Verona karşısında puan kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Yerli gaz için geri sayım: 20 Nisan'da karayla buluşuyor
16:30
Yemen hükümeti, Husiler ile esir takasının tamamlandığını açıkladı
15:54
Milletvekili geçici aday listelerine yönelik itirazlar incelenip karara bağlanacak
15:35
Arap Birliği, Sudan için "olağanüstü toplantı" düzenledi
15:24
30 milyon yardımcı kaynak öğrencilere ulaştırıldı
15:39
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ