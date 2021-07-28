Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu Mihael Zgank yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.
Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End'i 3 shido ile mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Mihael Zgank, yarı finalde Alman Eduard Trippel ile karşılaşacak. Müsabakalar TSİ 11.00'den itibaren başlayacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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