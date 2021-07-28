Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 169'a yükseldi
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 169'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 14 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 14 kişi arasında 4 resmi yetkili ile 9 sözleşmeli çalışan ve bir gönüllü bulunuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 169'a çıktı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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