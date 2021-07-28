Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 14 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 14 kişi arasında 4 resmi yetkili ile 9 sözleşmeli çalışan ve bir gönüllü bulunuyor.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 169'a çıktı.