Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mihael Zgank çeyrek finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'a üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, ABD'li rakibini waza-ari ile yendi ve çeyrek finale çıkmayı başardı.
Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End ile karşılaşacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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