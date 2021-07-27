Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın yeni transferi Boey, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.
Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.
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